"Сине-желтые" прибыли на Пиренеи, где уже завтра продолжат полноценную подготовку к матчу с "красной фурией".

Национальная сборная Украины успешно приземлился в столице Испании, сообщает на своей странице в социальной сети Telegram Украинская ассоциация футбола.

Сборная Украины покинула Львов – подопечные Шевченко взяли курс на Испанию

Напомним, "сине-желтые" вчера на Арене Львов в стартовом матче Лиги наций одолели сборную Швейцарии (2:1) и возглавили свою группу. Сегодня подопечные Шевченко разбились на две группы, провели небольшую тренировку и чартерным рейсом вылетели в Мадрид.

Жить наши ребята будут всего в 15 км от аэропорта – в гостинице Eurostars Suites Mirasierra, а поле будущего противостояния смогут испытать уже завтра, во время официального предматчевой тренировки.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже в воскресенье, 6 сентября, на миниатюрном стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало поединка – в 21:45.

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