Испания – Колумбия – 0:1 – видео эффектного гола и обзор матча
08:33 - Читати українською
Колумбия прервала серию побед Испании, которая насчитывала 6 поединков подряд. Смотрите видео гола и обзор поединка Испания – Колумбия на "Футбол 24".
Колумбия в товарищеской игре сумела победить Испанию. Южноамериканцы острее выглядели в атаке и сумели забить единственный гол во встрече на 61-й минуте.
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Взятие ворот создал Луис Диас, который на левом фланге накрутил Вивиана и прострелил, а Муньйос эффектным ударом в прыжке пробил Райю.
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