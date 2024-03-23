Колумбия прервала серию побед Испании, которая насчитывала 6 поединков подряд. Смотрите видео гола и обзор поединка Испания – Колумбия на "Футбол 24".

Колумбия в товарищеской игре сумела победить Испанию. Южноамериканцы острее выглядели в атаке и сумели забить единственный гол во встрече на 61-й минуте.

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Взятие ворот создал Луис Диас, который на левом фланге накрутил Вивиана и прострелил, а Муньйос эффектным ударом в прыжке пробил Райю.