Колумбія перервала серію перемог Іспанії, яка налічувала 6 поєдинків поспіль. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Іспанія – Колумбія на "Футбол 24".

Колумбія у товариській грі зуміла перемогти Іспанію. Південноамериканці гостріше виглядали в атаці та зуміли забити єдиний гол у зустрічі на 61-й хвилині.

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Взяття воріт створив Луїс Діас, який на лівому фланзі накрутив Вівіана та прострілив, а Муньйос ефектним ударом у стрибку пробив Райю.