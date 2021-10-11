Наставник сборной Испании Луис Энрике поделился соображениями по поводу поражения своей команды в финале Лиги наций 2020/21 против Франции (1:2).

"Независимо от силы оппонента и от ситуации мы стремимся играть по-своему, смело атакуя и нацеливаясь на победу. Так что сегодня можно говорить не столько о горечи поражения, а, скорее, об оттенке грусти, поскольку соперничали мы очень хорошо.

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Мне просто хотелось подарить нашим болельщикам, которые были великолепны, то, что стоит по-настоящему отпраздновать этим вечером.

Мы точно горды признанием Буси игроком турнира, хоть и не удалось завоевать главный трофей. Мы защищались против одной из сильнейших атакующих линий, возможно, даже самой лучшей в мире. Было тяжело, но справлялись мы очень-очень хорошо.

Нужно было удержать преимущество подольше. Мы пропустили этот кошмарный гол, не успев закончить празднование своего гола", – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Фурия роха" открыла счет в финальном поединке с французами усилиями Оярсабаля, но затем пропустила от Бензема и Мбаппе. Гол последнего стал противоречивым из-за различных трактовок правил.

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