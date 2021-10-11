Іспанія – Франція: Луїс Енріке знайшов причину поразки без скандального гола Мбаппе
Керманич збірної Іспанії Луїс Енріке поділився міркуваннями щодо поразки своєї команди у фіналі Ліги націй 2020/21 проти Франції (1:2).
"Незалежно від сили опонента і від ситуації ми прагнемо грати по-своєму, сміливо атакуючи та націлившись на перемогу. Тому сьогодні можна казати не так про гіркоту поразки, а, швидше, про відтинок смутку, оскільки ми дуже добре змагалися.
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Мені просто хотілося подарувати нашим уболівальникам, які були чудові, те, що варто по-справжньому відсвяткувати цього вечора.
Ми точно пишаємося визнанням Бусі гравцем турніру, хоча й не вдалося завоювати головний трофей. Ми захищалися проти однієї з найсильніших атакувальних ліній, можливо, навіть найкращої в світі. Було важко, але ми вправлялися дуже-дуже добре.
Потрібно було втримати перевагу довше. Ми пропустити цей жахливий гол, не встигнувши завершити святкування свого", – цитує тренера офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що "Фурія роха" відкрила рахунок у фінальному двобої з французами зусиллями Оярсабаля, але потім пропустила від Бензема та Мбаппе. Гол останнього став суперечливим через різні трактування правил.
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