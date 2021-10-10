Итальянский "финал четырех" в Лиге наций 2020/21 подарил болельщикам два чрезвычайно ярких полуфинала и не менее интересный матч за третье место (бронзу завоевала "Скуадра Адзурра»). От битвы за трофей между сборными Испании и Франции на Сан-Сиро ожидали чего-то подобного. Как показали предыдущие три поединка, для топов важность победы в турнире не столь важна, чтобы ставить прагматичную тактику.

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Оба тренера прибегли к кадровым перестановкам. Луис Энрике внес изменения в линии обороны и опорной зоны – вместо Пау Торрес вышел Ляпорт, а Коке уступил место для Родри. Дидье Дешам провел аналогичную ротацию, заменив Люку Эрнандеса на Кимпембе и выпустив Чуамени вместо Рабьо (у него обнаружили COVID-19).

К сожалению, первый тайм тотально разочаровал болельщиков. Что и говорить, когда французы за 45 минут провели всего 1 выстрел по воротам, причем его заблокировали. Это – худший показатель ударов до перерыва для "Ле Блё" с 2006 года. У "галльских петухов" можно вспомнить только выход Бензема один на один с обходом Симона, однако Карим зашел в гдухой угол и выполнил неудачный прострел. А потом лайнсмен просигнализировал офсайд.

Испания ответила аж двумя ударами. На 11-й минуте Сарабия вполне мог бы забить гол, получив пас на правый угол вратарской, но нормально пробить Пабло не удалось. Кроме того, на 36-й Маркос Алонсо стрелял со штрафного метров с 25-ти под ближнюю штангу – впрочем, мяч прошел далеко от ворот. Также в актив испанцев можно занести преимущество во владении.

"Фурия Роха" держала инициативу без обострения. "Ле Блё" грамотно оборонялись, а в целом на поле было скучно. Наиболее важным эпизодом в первом тайме стала травма Варана, полученная на ровном месте – вместо него Дидье Дешаму пришлось випускать Упамекано. Наконец, на перерыв команды отправились при унылых 0:0 на табло.

Первые 15 минут второго тайма оказались такими же скучными. За этот период ударов по воротам так и не произошло, да и перспективных атак не возникало. В попытке что-то изменить Луис Энрике провел замену, выпустив на 61-й минуте Пино вместо Сарабия, однако уже на 63-й Испания могла пропустить гол – Погба выгрыз мяч в центре и запустил передачу на Мбаппе, тот выполнил пас на левый край штрафной под прострел Бензема, а его метров с шести замкнул Тео Эрнандес. Перекладина спасла "фурию Роху"!

Наказание за расточительность прилетело мгновенно. На 64-й минуте Бускетс выполнил заброс на ход Оярсабалю, а Микель, выиграв единоборство у Упамекано, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – 1: 0! Впрочем, ровно через две минуты испанский праздник утих: Погба и Мбаппе снова организовали быструю атаку, а Бензема завершил ее шедевральным ударом с линии штрафной в правую девятку – 1:1!

Через минуту Мбаппе мог вывести Францию ​​вперед. Он получил закидушку из глубины и попытался перебросить Симона с дистанции, однако получилось высоковато. Да еще и в офсайд попал Килиан. К сожалению, такой крутой игровой отрезок быстро завершился – в последующие 12 минут моментов не возникало. Луис Энрике воспользовался затишьем, выпустив Коке вместо Гави, а Дидье Дешам неожиданно освежил позицию правого латераля. Дюбуа вышел вместо Павара.

Ничего не предвещало проблем для Испании, однако на 81-й минуте произошла катастрофа. Эрнандес запустил блестящую диагональ за спины защитникам на Мбаппе, а Килиан сразу же вырвался на рандеву с Симоном. Уверенно переиграв Унаи, нападающий забил в пустые ворота – 1:2! Впрочем, на повторах сложилось впечатление, будто француз залез в офсайд. VAR пересмотрел эпизод и, несмотря на тотальную уверенность в отмене гола, указал на центр поля. Есть теория, что на решение британской бригады арбитров повлияло минимальное касание Эрика Гарсии к мячу в подкате.

Испания отчаянно пошла спасаться. На поле сразу вышли форварды Мерино и Форнальс, а на 87-й минуте Оярсабаль мощным ударом замкнул передачу с левого фланга в штрафную – Льорис парировал! Франция огрызнулась выстрелом Мбаппе метров с 16-ти, но Симон сыграл не хуже своего визави.

Арбитр компенсировал к основному времени пять минут. Дидье Дешам оперативно снял Гризманна, бросив в бой опорника Верету, однако на последних секундах французский "Сталинград" мог провалиться – это Пино мощно пробил после скидки с углового. До ворот было метров семь, но Льорис спас "Ле Блё"!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу чемпионов мира. Франция становится вторым в истории триумфатором Лиги наций УЕФА.

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