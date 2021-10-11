Серхио Бускетс – MVP финала четырех Лиги наций, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Скандальный гол Мбаппе в видеообзоре матча Испания – Франция – 1:2

Испанец сыграл по 90 минут в полуфинале с Италией (2:1) и финале против Франции (1:2). В решающем матче хавбек Барселоны оформил ассист. Утешительный приз Бускетс получил по итогам обеих поединков.

Напомним, что "Фурия роха" открыла счет в поединке с французами усилиями Оярсабаля, но затем пропустила от Бензема и Мбаппе.

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