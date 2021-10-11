"Очень рад и горд за игроков. Нам пришлось отыгрываться в обоих матчах. Сегодня получилось сделать это быстро. Помимо таланта, в этой команде всегда присутствуют характер и победный менталитет. Очень горжусь своими игроками.

Скандальный гол Мбаппе в видеообзоре матча Испания – Франция – 1:2

На кону был трофей. Наши игроки – бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для того, чтобы здесь оказаться. Когда ты уже в финале, лучше всего выиграть его.

После перерыва мы стали играть более агрессивно, вынуждая соперника ошибаться. Мы перестали играть по прошествии 20 минут. В матчах с Испанией так поступать нельзя. Наша система и то, как мы реализуем ее, все еще требуют улучшения.

Карим – очень важный для нас игрок, он доказал это в последних двух матчах. Он обладает исключительными качествами и желанием побеждать. От него это передается другим футболистам. Очень рад за него, он сыграл важную роль в нашей победе в Лиге наций", – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Фурия роха" открыла счет в финальном поединке с французами усилиями Оярсабаля, но затем пропустила от Бензема и Мбаппе.

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