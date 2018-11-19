Испания – Босния и Герцеговина – 1:0 – видео гола и обзор матча

Испания в товарищеском поединке минимально одолела Боснию и Герцеговину. Смотрите видео гола и обзор матча Испания – Босния и Герцеговина.

Победу команде Луиса Энрике принес гол Браиса Мендеса под занавес поединка. На прошлой неделе обе команды завершили свои выступления в Лиге наций: Босния квалифицировалась в дивизион А, а Испания не смогла выйти в плей-офф, уступив Англии первое место в группе.

Испания обыграла Боснию и Герцеговину благодаря голу дебютанта и сделала классный жест уважения к Давиду Силве

Товарищеский матч

Испания – Босния и Герцеговина – 1:0

Гол: Мендес, 78