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Испания – Босния и Герцеговина – 1:0 – видео гола и обзор матча

09:20 9 Читати українською
Испания – Босния и Герцеговина – 1:0 – видео гола и обзор матча
Испания – Босния и Герцеговина – 1:0 – видео гола и обзор матча / фото: Твиттер сборной Испании

Испания в товарищеском поединке минимально одолела Боснию и Герцеговину. Смотрите видео гола и обзор матча Испания – Босния и Герцеговина.

Победу команде Луиса Энрике принес гол Браиса Мендеса под занавес поединка. На прошлой неделе обе команды завершили свои выступления в Лиге наций: Босния квалифицировалась в дивизион А, а Испания не смогла выйти в плей-офф, уступив Англии первое место в группе.

Испания обыграла Боснию и Герцеговину благодаря голу дебютанта и сделала классный жест уважения к Давиду Силве

Товарищеский матч

Испания – Босния и Герцеговина – 1:0

Гол: Мендес, 78

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
Товарищеские матчи

Испания - Босния и Герцеговина: Воскресенье 18 ноября 2018

Испания
Матч окончен
1 : 0
Босния и Герцеговина
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Испания Испания Видеоновости Товарищеские матчи Испания - Босния и Герцеговина Мир Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
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