Іспанія – Боснія і Герцеговина – 1:0 – відео гола та огляд матчу / фото: Твіттер збірної Іспанії

Іспанія у товариському поєдинку мінімально здолала Боснію і Герцеговину. Дивіться відео гола та огляд матчу Іспанія – Боснія і Герцеговина.

Перемогу команді Луїса Енріке приніс гол Браїса Мендеса під завісу поєдинку. Нагадаємо, минулого тижня обидві команди завершили свої виступи у Лізі націй: Боснія кваліфікувалась у дивізіон А, а Іспанія не змогла вийти до плей-офф, поступившись Англії першим місцем у групі.

Іспанія обіграла Боснію та Герцеговину завдяки голу дебютанта і зробила класний жест поваги до Давіда Сілви

Товариський матч

Іспанія – Боснія та Герцеговина – 1:0

Гол: Мендес, 78