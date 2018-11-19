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Іспанія – Боснія і Герцеговина – 1:0 – відео гола та огляд матчу

09:20 5 Читать на русском
Іспанія – Боснія і Герцеговина – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Іспанія – Боснія і Герцеговина – 1:0 – відео гола та огляд матчу / фото: Твіттер збірної Іспанії

Іспанія у товариському поєдинку мінімально здолала Боснію і Герцеговину. Дивіться відео гола та огляд матчу Іспанія – Боснія і Герцеговина.

Перемогу команді Луїса Енріке приніс гол Браїса Мендеса під завісу поєдинку. Нагадаємо, минулого тижня обидві команди завершили свої виступи у Лізі націй: Боснія кваліфікувалась у дивізіон А, а Іспанія не змогла вийти до плей-офф, поступившись Англії першим місцем у групі.

Іспанія обіграла Боснію та Герцеговину завдяки голу дебютанта і зробила класний жест поваги до Давіда Сілви

Товариський матч

Іспанія – Боснія та Герцеговина – 1:0

Гол: Мендес, 78

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Товариські матчі

Іспанія - Боснія і Герцеговина: Неділя 18 листопада 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 0
Боснія і Герцеговина
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Іспанія Іспанія Відеоновини Товариські матчі Іспанія - Боснія і Герцеговина Світ Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина
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