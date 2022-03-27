Испания дожала Албанию в спарринге. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Испания впервые за 18 лет сыграла домашний матч в Каталонии. До 75-й минуты все складывалось тяжело: "Фурия" атаковала, создавала моменты, но забить не могла. Ферран и Педри свои шансы упустили.

Торрес наконец-то воспользовался тонким пасом Пино и открыл счет. Албания сравняла, однако это скорее испанцы забили в свои ворота – Пау попол в голову Узуни, от которого мяч закатился в сетку.

На последней минуте Ольмо вырвал победу для пиренейцев шикарным ударом в "девятку". Испания продолжает подготовку к чемпионату мира в Катаре.

Испания вырвала победу над Албанией благодаря голу-красавцу на 90-й минуте – фейл защитника едва все не испортил