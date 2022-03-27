Іспанія дотиснула Албанію в спарингу. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Іспанія вперше за 18 років зіграла домашній матч у Каталонії. До 75-ї хвилини все складалося важко: "Фурія" атакувала, створювала моменти, але забити не могла. Ферран і Педрі свої шанси змарнували.

Торрес зрештою скористався тонким пасом Піно та відкрив рахунок. Албанія зрівняла, однак це скоріше іспанці забили у свої ворота – Пау влучив у голову Узуні, від якого м'яч закотився в сітку.

На останній хвилині Ольмо вирвав перемогу для піренейців шикарним ударом в "дев'ятку". Іспанія продовжує підготовку до чемпіонату світу в Катарі.

Іспанія вирвала перемогу над Албанією завдяки голу-красеню на 90-й хвилині – фейл захисника ледь усе не зіпсував