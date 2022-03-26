Голы Феррана Торреса и Дани Ольмо подарили команде Луиса Энрике тяжелую победу над Албанией. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Испания – Албания – 2:1

Голы: Ферран Торрес, 75, Ольмо, 90 – Узуни, 85

Испания, вышедшая на ЧМ-2022 с первого места группы B, принимала балканскую сборную. Поединок проходил в Барселоне на стадионе Корнелья Эль-Прат – домашней арене Эспаньола. Впервые за 18 лет "Фурия Роха" играла в столице Каталонии. Албанцы заняли третье место в группе I и не попали в плей-офф.

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Луис Энрике дал шанс дебютанту – 26-летний голкипер Брентфорда Давид Райя вышел в стартовом составе. Это был его первый поединок за национальную команду.

Хозяева значительно превосходили соперника на протяжении всего матча. Испанцы больше владели мячом, чаще били по воротам, однако забили никак не могли. Запомнился момент Сарабии, эффектно пробившего через себя из пределов вратарской – выше. А вот подопечные Эдоардо Реи не могли создать вообще ничего.

Испанцы дожали соперника только на 75-й минуте, заставив безумствовать болельщиков. Эффектный удар Феррана Торреса пяткой парировал кипер, но буквально через секунд 10 форвард Барселоны таки достиг своего. После разрезного паса от Иереми Пино Ферран подсек мяч над Беришей и открыл счет. Тринадцатый гол Торреса за "Фурию Роху" – он лучший бомбардир Испании под руководством Луиса Энрике.

Казалось, пиренейцы не отдадут победу, однако гости неожиданно сравняли. На 85-й минуте Пау Торрес, выбивая мяч, попал в Узуни, от которого круглый закатился в ворота. Курьезный гол, едва не стоивший победы.

И все же справедливость торжествовала. На 90-й минуте Дани Ольмо после паса Жорди Альбы положил мяч в дальнюю девятку. 2:1 – заслуженная победа Испании.

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