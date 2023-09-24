Испанцы назвали единственный минус Довбика, а Цыганкову придумали опасное прозвище – будут ли новые украинцы в Жироне
19:51 - Читати українською
Выступление Жироны с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым стало украшением 6 тура чемпионата Испании.
32’ Артем Довбик
37’ Иван Мартин
45’ Янхель Эррера
57’ Савио
Ведат Мурікі 4’
Абдон Пратс Бастидас 90+5’
4’ Ведат Мурікі
32’ Артем Довбик
37’ Иван Мартин
45’ Янхель Эррера
57’ Савио
90+5’ Абдон Пратс Бастидас
Каталонцы перестреляли Мальорку, а украинские легионеры снова были на первых ролях. Правда, Виктор Цыганков вряд ли хотел попасть в протокол в качестве виновника пенальти в ворота Жироны. Довбик и компания все исправили. Артем реализовал пенальти, затем добавил еще и ассист.
Какое прозвище придумали флангам Жироны? Где испанцы нашли минус у Довбика? Будут ли новые украинцы в Жироне? Ответы на эти вопросы ищите в выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
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