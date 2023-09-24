Каталонцы перестреляли Мальорку, а украинские легионеры снова были на первых ролях. Правда, Виктор Цыганков вряд ли хотел попасть в протокол в качестве виновника пенальти в ворота Жироны. Довбик и компания все исправили. Артем реализовал пенальти, затем добавил еще и ассист.

Какое прозвище придумали флангам Жироны? Где испанцы нашли минус у Довбика? Будут ли новые украинцы в Жироне? Ответы на эти вопросы ищите в выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

"Пусть кто-то протрет мне глаза": Жирона обошла Реал в безумии с 8-мя голами – Довбик оформил гол+пас, а Цыганков привез