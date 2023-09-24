Виступ Жирони з Артемом Довбиком і Віктором Циганковим став окрасою 6 туру чемпіонату Іспанії.

Каталонці перестріляли Мальорку, а українські легіонери знову були на перших ролях. Щоправда, Віктор Циганков навряд хотів потрапити у протокол як винуватець пенальті у ворота Жирони. Довбик і компанія все виправили. Артем реалізував пенальті, потім додав ще й асист.

Яке прізвисько вигадали флангам Жирони? Де іспанці віднайшли мінус у Довбика? Чи будуть нові українці в Жироні? Відповіді на ці питання шукайте у випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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