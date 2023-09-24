Іспанці назвали єдиний мінус Довбика, а Циганкову вигадали небезпечне прізвисько – чи будуть нові українці в Жироні
19:51 - Читать на русском
Виступ Жирони з Артемом Довбиком і Віктором Циганковим став окрасою 6 туру чемпіонату Іспанії.
32’ Артем Довбик
37’ Іван Мартін
45’ Янхель Еррера
57’ Савіо
Ведат Мурікі 4’
Абдон Пратс Бастідас 90+5’
4’ Ведат Мурікі
32’ Артем Довбик
37’ Іван Мартін
45’ Янхель Еррера
57’ Савіо
90+5’ Абдон Пратс Бастідас
Каталонці перестріляли Мальорку, а українські легіонери знову були на перших ролях. Щоправда, Віктор Циганков навряд хотів потрапити у протокол як винуватець пенальті у ворота Жирони. Довбик і компанія все виправили. Артем реалізував пенальті, потім додав ще й асист.
Яке прізвисько вигадали флангам Жирони? Де іспанці віднайшли мінус у Довбика? Чи будуть нові українці в Жироні? Відповіді на ці питання шукайте у випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
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