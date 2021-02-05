"Сім довгих місяців без футболу – дуже важкий період тривалої і старанної роботи. Я вболівав за нашу команду, перебуваючи поза полем, а зараз щасливий, що нарешті сам повернувся і взяв участь в матчі.

Дубль Коноплянки у відеоогляді матчу Шахтар – Борац – 2:0

Щасливий день! Я знову грав і відчував себе добре. Звичайно, ще багато в чому треба додати, але було важливо відчути атмосферу і показати себе на полі.

Чи боявся я йти у стики? Була дуже складна травма, занадто багато часу не грав, але перед спарингом був збуджений навіть сильніше ніж зазвичай від того, що зможу знову вийти і показати себе. Слава Богу, все вийшло, відчував себе добре. Зрозуміло, що є невеликий страх, але він, переважно, в голові. Я на правильному шляху. Продовжу працювати, щоб повернутися якомога швидше вже в офіційних матчах", – цитує слова Ісмаїлі клубному телеканалу офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, в останньому контрольному матчі на турецьких зборах "помаранчево-чорні" перемогли боснійський Борац – дублем відзначився Євген Коноплянка.

Шахтар завершив зимові збори перемогою – дубль Коноплянки, довгоочікуваний камбек Ісмаїлі, помилки Бондаря