Шахтер с самого начала поединка захватил инициативу. Мораес имел несколько возможностей, однако форвард пробивал выше ворот или удар был достаточно простым для голкипера. В конце первого тайма "горняки" вышли вперед. Коноплянка получил мяч на правом краю штрафной, качнул защитника и прострелил вдоль ворот – другой соперник срезал мяч в сетку.

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А уже спустя 2 минуты Евгений оформил дубль: Фернандо перехватил мяч, вышел один на один с вратарем и не смог его переиграть, но Коноплянка забил уже в пустые ворота. Во второй половине голов не было, потому Шахтер уверенно довел матч до победы.

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