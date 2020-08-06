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Исмаили назвал свой самый памятный матч за Шахтер

20:27 - Читати українською
Исмаили назвал свой самый памятный матч за Шахтер
Кайл Уокер и Исмаили / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили на реабилитации поделился впечатлениями от пребывания в донецком клубе.

"Мне очень нравится футбол, который показывает Шахтер. Держание мяча, атакующий футбол. За это время у нас уже было три тренера – Луческу, Фонсека, сейчас Каштру. Каждый со своей специализацией.

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Думаю, мы продолжаем показывать хороший футбол, который дает превосходный результат нашей команды. Я доволен, как играет команда. Думаю, мы на правильном пути.

Важнейший матч был, наверное, против Манчестер Сити (2:1 – прим.), когда выиграли в Харькове и прошли дальше в 1/8 финала ЛЧ. Я тогда смог забить гол", – рассказал Исмаили для Shakhtar TV.

Напомним, 30-летний бразилец защищает цвета Шахтера с 2013 года. Сейчас Исмаили восстанавливается после тяжелой травмы колена.

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