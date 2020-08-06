Ісмаїлі назвав свій найпам'ятніший матч за Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі на реабілітації поділився враженнями від перебування в донецькому клубі.

"Мені дуже подобається футбол, який показує Шахтар. Тримання м'яча, атакуючий футбол. За цей час у нас вже було три тренери – Луческу, Фонсека, зараз Каштру. Кожен зі своєю спеціалізацією.

Батько Мораєса пояснив, чому радий переходу сина з Динамо в Шахтар

Думаю, ми продовжуємо показувати хороший футбол, який дає чудовий результат нашої команди. Я задоволений, як грає команда. Думаю, ми на правильному шляху.

Найважливіший матч був, напевно, проти Ман Сіті (2:1 – прим.), коли виграли у Харкові і пройшли далі в 1/8 фіналу ЛЧ. Я тоді зміг забити гол", – розповів Ісмаїлі для Shakhtar TV.

Нагадаємо, 30-річний бразилець захищає кольори Шахтаря з 2013-го. Зараз Ісмаїлі відновлюється від важкої травми коліна.

"Шахтар виніс жалюгідних німців на лопаті" або За кого Каштру в конфлікті бразильців – реакція на погром Вольфсбурга