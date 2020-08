"Шахтар виніс жалюгідних німців на лопаті" або За кого Каштру в конфлікті бразильців – реакція на погром Вольфсбурга

Попри розгромну перемогу команда Каштру створила собі чимало проблем. Вилучення Хочолави з призначеним, а потім скасованим пенальті змусили потягнутись за валідолом не одного уболівальника. На щастя, відеоасистент допоміг рефері розібратись в епізоді, а Вольфсбург втратив стовідсоткову нагоду вийти вперед. Шахтар виглядав на три голови сильніше, проте слабка реалізація ледь не зіграла з "гірниками" злий жарт. У соцмережах відзначають атакувальну міць донецького клубу та водночас не дозволяють їм розслаблятись, мовляв, ще є над чим працювати.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що рефері несправедливо залишив "гірників" у меншості, але це ще більше завело команду Каштру. "В одну хвіртку. Шахтар, таке враження, розлютився на вилучення Хочолави (ліва червона, це спроба гри в м'яч!) і виніс жалюгідних німців на лопаті. Незалежно від клубних симпатій – там не було червоної відповідно до нинішнього тлумачення правил. От і все. Я розумію, що власне футбол мало кого цікавить...", – зазначив журналіст.

Президент УАФ Андрій Павелко бідкається, що розкішною грою Шахтаря не змогли насолодитись уболівальникам на трибунах: "На превеликий жаль, перший майже за півроку єврокубковий матч, який завершився на НСК Олімпійський, відбувся без вболівальників. І як тут не згадати наш позитивний досвід і теплі емоції нещодавніх трьох поєдинків плей-оф УПЛ з глядачами, що стало ковтком свіжого повітря для тисяч шанувальників футболу України".

Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін подякував команді за яскравий футбол, а уболівальникам, очевидно, тим, що дивились матч по телевізору – за підтримку.

А ось директор ТК Футбол Олександр Денисов видав емоційний спітч у Фейсбук: "Так холоднокровно і до останньої хвилини грати.., колись так вміли лише німці. Але нині це саме Шахтар. Ну ось Додо, наздогнав той м'яч і по суті почав першу гольову і подальший розгром німців, це точно вже плюс 10 млн євро до тих 30-ти, що вже є. А ще Мораєс, вичавивши з себе усе. П'ят залізна завіса. У будь-якому випадку браво вся команда. І звичайно ж, браво Каштру. У чвертьфінал виходить дуже крутий Шахтар".

Відомий медійник Руслан Свірін влаштував своєрідний "батл" на триубнах: "Зі свого телефону на матчах Ліги Європи дозволяють фоткати, але знімки поступаються світлинам професіональних фотокорів. Єдине, де можна з ними позмагатися, це сфоткати табло після матчу. Виглядає красиво і у мене, і у профіків з апаратурою і довжелезними об'єктивами".

Експерт програми "Великий футбол" Михайло Метревелі без зайвих фраз привітав Україну з чвертьфіналом Ліги Європи.

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко знайшов чимало проблем у грі Шахтаря попри впевнену перемогу. Як завше – непересічний аналіз. Каштру зобов'язаний це прочитати!

1. Давайте називати речі своїми іменами. Вольфсбург пішов у відпустку 27 червня. Зараз тільки починає підготовку до сезону. Команда не готова ні фізично, ні морально ні кадрово.

2. Я не побачив у Шахтарі класу. Команда могла та мала все вирішувати у першому таймі. Німці зупинилися на 20 хвилині. На початку другого тайму команда Каштру придумала собі проблеми. При тому, що Вольфсбург нічого надзвичайного не показував. Для фіналу ЛЄ потрібно підтягувати реалізацію. Плюс ніяких Хочолав.

"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?

3. Без Ісмаїлі дуже важко. Шахтар втратив вагомий аргумент в атаці. Матвієнко – футболіст іншого типу та рівня.

4. Залежність від лідерів нікуди не поділася. Схоже Каштру у конфлікті Тайсон-Тете став на сторону першого. Поки Тайсон, Марлос та Мораєс не почали брати гру свої руки, то і моментів не було. Всім трьом футболістам вже за тридцять.

5. Мені подобається, що Каштру використовує те, що приносить результат. Наявність класного джокера може вирішувати долю поєдинків та протистоянь. У Шахтарі Сульшером став Соломон.

Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій відзначив "Царя", який зробив результат. Порівняння з історичним персонажем напрошувалось.

Аналітичний портал Squawka ледь не збожеволів від трьох голів за 3 хвилини і 57 секунд. А б хто не збожеволів?

There were just 3 minutes, 57 seconds separating Shakhtar's three late goals against Wolfsburg.



Bonkers. ??? https://t.co/e1yQtlBLUD