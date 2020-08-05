Отец Мораеса объяснил, почему рад переходу сына из Динамо в Шахтер

"Сын доказал, что очень храбрый, когда переехал в Европу. В Румынии, Болгарии, а затем и в Украине – везде он не боялся вызовов и прилагал максимум усилий.

"Видеть семью в цветах моей страны – большая гордость": отец и брат Мораеса сыграли за ветеранскую сборную Украины

Динамо было большим вызовом, но я счастлив, что оказался в Шахтере – команде, которая играет в быстрый и техничный футбол. Жуниор помогает "горнякам" своими голами.

Эту команду очень любят в Бразилии, особенно после их приезда на тренировочный сбор в нашу страну. Донецкий клуб получил признание и любовь в Бразилии. Наши игроки поняли, что это очень сильная команда", – приводит слова Мораеса-старшего Футбол News.

Напомним, форвард со скандалом покинул Динамо в 2018 году, присоединившись к донецкому Шахтера.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян