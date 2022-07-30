Интернасьонал пытается подписать Исмаили, который идеально подходит тренерскому штабу команды, однако финансовые запросы защитника Шахтера шокировали бразильцев, сообщает Portal do Colorado.

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Левый защитник хочет зарабатывать те же деньги, что и в Шахтере – сумму оценивают в 350 тысяч реалов (около 70 тысяч долларов – прим.) в месяц. Интересно, что у Интернасьонала есть средства, чтобы удовлетворить требования Исмаили, поскольку отпустил 2 защитников, которые зарабатывали на двоих около 400 тысяч реалов в месяц.

Сейчас есть 2 варианта развития событий: бразильский клуб может согласиться на требования Исмаили или попытается убедить его пойти на снижение зарплаты.

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