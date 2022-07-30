"13.02.2013 я прилетів до Донецька і прямо з аеропорту поїхав на Донбас Арену, Шахтар – Борусія Дортмунд, був вечір Ліги чемпіонів. Яка гра! Яка атмосфера, які емоції, яка ніч! Наступного дня я підписав контракт із ФК Шахтар. Минуло дев'ять років, і ми разом пережили чарівні моменти, неймовірні ночі, захоплюючі ігри, тисячі емоцій, які я міг відчути з кожним уболівальником "гірників".

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Пережили також і менш щасливі часи, але набагато більше насолодилися моментами ейфорії та слави. Ігри, титули та моменти, якими ми жили, ніколи не зітруться з моєї пам’яті. Сьогодні, 30.07.22 закінчився мій контракт з ФК Шахтар не так, як я собі уявляв, не за своїм бажанням. Проте мій емоційний зв'язок буде вічним.

Я пишаюся тим шляхом, який ми пройшли разом, друзями, яких я знайшов, і досвідом, який ми отримали пліч-о-пліч. Особлива подяка президенту Рінату Ахметову за підтримку та довіру, я безмежно вдячний. Моя любов, вдячність і повага за прийом і прихильність всім вболівальникам Шахтаря та українському народу. Слава Україні!" – написав Ісмаїлі українською мовою в Instagram.

Зазначимо, що Ісмаїлі виступав за Шахтар з лютого 2013 року, загалом зіграв у 228 поєдинках, записавши до свого активу 16 голів та 42 асисти.

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