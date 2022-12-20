Атакующий полузащитник Севильи Иско в ближайшее время расторгнет контракт с клубом. Как информирует Marca, у игрока серьёзный конфликт со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

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Иско подписал контракт с Севильей в августе 2022 года. За это время полузащитник сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отметился 3 голевыми передачами.

Соглашение Иско с клубом было рассчитано на два года.

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