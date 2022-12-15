Мадридский Реал расписал ничью с Леганесом (1:1) в спарринге в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Реал готовится к продолжению чемпионата. Футболисты, не участвовавшие на ЧМ-2022, уже в расположении Карло Анчелотти. Сегодня "сливочные" провели контрольный матч с Леганесом с таймами по 30 минут.

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В стартовом составе Мадрида вышел Андрей Лунин, сообщает Relevo. Украинец пропустил от бывшей команды, за которую выступал в сезоне 2018/19 (5 матчей). Встреча завершилась со счётом 1:1. За Реал забил Кроос.

Карим Бензема также сыграл за Мадрид, но не весь матч. Форвард 5 дней назад вернулся к тренировкам после травмы. Французская федерация пригласила Карима на финал ЧМ-2022, однако только в статусе фаната, сообщает Marca.

Сборная Франции обыграла Марокко в полуфинале ЧМ-2022, а в воскресенье, 18 декабря, встретится с Аргентиной в матче за титул. В центре атаки "Ле Блё" играет Жиру, а подменяют его Коло Муани и Тюрам.

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