Полузащитник Бетиса Иско будет выступать за "вердибланкос" еще на протяжении 3 лет.

Новое соглашение Иско с Бетисом рассчитано до июня 2027 года, сообщает Фабрицио Романо.

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В твиттере "зелено-белых" выложили странный ролик, в котором Иско опередил героя видео и занял парковочное место, а вместо объяснений показал футболку с числом 2027 на спине.

К слову, Иско стал игроком Бетиса летом 2023 года, провел за "вердибланкос" 23 поединка в этом сезоне, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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