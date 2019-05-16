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Иско готов остаться в Реале, хотя клуб не гарантирует ему место в основе

16 мая 20:21 51 Читати українською
Иско готов остаться в Реале, хотя клуб не гарантирует ему место в основе
Иско / Reuters

Полузащитник Иско хочет продолжить карьеру в Реале, даже если придется сидеть на скамейке запасных.

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27-летний игрок планирует выступать в мадридском клубе, даже если не будет проходить в стартовый состав. Иско уверен, что сможет убедить Зинедина Зидана в своей важности для команды.

В 26-ти играх текущего сезона испанец отметился 3 голами и 2 ассистами.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Иско Иско
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