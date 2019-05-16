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Іско готовий залишитися в Реалі, хоча клуб не гарантує йому місце в основі

16 травня 20:21 353 Читать на русском
Іско готовий залишитися в Реалі, хоча клуб не гарантує йому місце в основі
Іско / Reuters

Півзахисник Іско хоче продовжити кар'єру в Реалі, навіть якщо доведеться сидіти на лаві запасних.

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27-річний гравець планує виступати в мадридському клубі, навіть якщо не буде проходити до стартового складу. Іско впевнений, що зможе переконати Зінедіна Зідана у своїй важливості для команди.

У 26-ти іграх поточного сезону іспанець відзначився 3 голами і 2 асистами.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Іско Іско
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