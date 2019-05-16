Іско готовий залишитися в Реалі, хоча клуб не гарантує йому місце в основі

Півзахисник Іско хоче продовжити кар'єру в Реалі, навіть якщо доведеться сидіти на лаві запасних.

Хавбек хоче залишитися у складі "вершкових", інформує AS.

Лунін чи син Зідана – фанати Реала обрали другого голкіпера на сезон 2019/20

27-річний гравець планує виступати в мадридському клубі, навіть якщо не буде проходити до стартового складу. Іско впевнений, що зможе переконати Зінедіна Зідана у своїй важливості для команди.

У 26-ти іграх поточного сезону іспанець відзначився 3 голами і 2 асистами.

Грізманн зрадив Барселону, цього разу з Реалом – чому трансфер француза провокує великий скандал