Француз отказался подписывать новый контракт и летом может стать свободным агентом. Накануне агент Дембеле заявил, что Барса угрожает оставить футболиста вне игры. У Хави немного другое мнение.

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"Мы переживаем сложный, трудный момент. Клуб решил, что если он не продлит контракт, будет найдено другое решение.

Мы вели переговоры с игроком и его агентом в течение 5 месяцев. Мы не можем больше ждать. Нужно либо продлевать, либо ищем решение в виде трансфера. Не ожидается, что Дембеле окажется на трибунах", – приводит слова Хави журналист Жерар Морено.

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