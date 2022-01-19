Француз відмовився підписувати новий контракт і влітку може стати вільним агентом. Напередодні агент Дембеле заявив, що Барса погрожує залишити футболіста поза грою. У Хаві дещо інша думка.

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"Ми переживаємо складний, скрутний момент. Клуб вирішив, що якщо він не продовжить контракт, буде знайдене інше рішення.

Ми вели переговори з гравцем та його агентом протягом 5 місяців. Ми не можемо більше чекати. Потрібно або продовжувати, або шукаємо рішення у вигляді трансферу. Не очікується, що Дембеле опиниться на трибунах", – наводить слова Хаві журналіст Жерар Морено.

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