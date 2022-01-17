Барселона установила дедлайн для Дембеле – у форварда есть только 2 опции по поводу будущего
Нападающий Барселоны Усман Дембеле уже переполняет чашу терпения боссов каталонского клуба.
Барселона ожидает ответа от Усмана Дембеле о продлении контракта до матча против Атлетика (20 января), сообщает COPE.
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По новому соглашению 24-летнему французу придется пойти на существенное понижение зарплаты, которая сейчас составляет около 20 млн евро в год. Если Усман откажется, то клуб постарается продать скандального нападающего. Действующий контракт француза с Барсой рассчитан до лета.
В нынешнем сезоне Дембеле провел 11 матчей, в которых отличился только одним голом.
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