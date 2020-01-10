toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

"Ищите в Google", – Клопп остроумно пристыдил журналистов из-за провокационного вопроса о Моуринью

10 января 18:07 301 Читати українською
"Ищите в Google", – Клопп остроумно пристыдил журналистов из-за провокационного вопроса о Моуринью
Юрген Клопп и Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что не знает, на какой позиции играл наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью.

 
Роберто Фирмино 37’
37’ Роберто Фирмино

"Моуринью является тренером мирового уровня. Я не знаю, кто из нас был лучше как игрок. На самом деле я даже не знаю, на какой позиции играл Жозе. Он был вратарем? Кто-нибудь знает, где играл Жозе? Тогда не обвиняйте и меня, если вы этого не знаете.

Клопп рассказал о кадровых потерях Ливерпуля перед матчем с Тоттенхэмом

Думаю, что он был вратарем. Хочу узнать это сейчас. Поищите в Google. У нас есть время. Он был полузащитником? Прости, Жозе! Ах да, он играл в воротах в благотворительном матче", – сказал Клопп.

Напомним, завтра, 11 января, Тоттенхэм Моуринью встретится с Ливерпулем Клоппа в матче 22-го тура АПЛ.

Маліновський проти лідера Серії А, мадридське дербі у Суперкубку, зустріч фіналістів ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1536
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Видеоновости Юрген Клопп Юрген Клопп Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью Тоттенхэм - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
53
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук