"Ищите в Google", – Клопп остроумно пристыдил журналистов из-за провокационного вопроса о Моуринью

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что не знает, на какой позиции играл наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью.

"Моуринью является тренером мирового уровня. Я не знаю, кто из нас был лучше как игрок. На самом деле я даже не знаю, на какой позиции играл Жозе. Он был вратарем? Кто-нибудь знает, где играл Жозе? Тогда не обвиняйте и меня, если вы этого не знаете.

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Думаю, что он был вратарем. Хочу узнать это сейчас. Поищите в Google. У нас есть время. Он был полузащитником? Прости, Жозе! Ах да, он играл в воротах в благотворительном матче", – сказал Клопп.

Напомним, завтра, 11 января, Тоттенхэм Моуринью встретится с Ливерпулем Клоппа в матче 22-го тура АПЛ.

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