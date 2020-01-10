"Шукайте в Google", – Клопп дотепно присоромив журналістів через провокативне питання про Моурінью

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зізнався, що не знає, на якій позиції грав наставник Тоттенхема Жозе Моурінью.

"Моурінью є тренером світового рівня. Я не знаю, хто з нас був кращим гравцем. Насправді я навіть не знаю, на якій позиції грав Жозе. Він був воротарем? Хто-небудь знає, де грав Жозе? Тоді не звинувачуйте і мене, якщо ви цього не знаєте.

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Думаю, що він був воротарем. Хочу дізнатися це зараз. Пошукайте в Google. В нас є час. Він був півзахисником? Пробач, Жозе! Ах так, він грав у воротах в благодійному матчі", – сказав Клопп.

Нагадаємо, завтра, 11 січня, Тоттенхем Моурінью зустрінеться з Ліверпулем Клоппа в матчі 22-го туру АПЛ.

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