toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Шукайте в Google", – Клопп дотепно присоромив журналістів через провокативне питання про Моурінью

18:07 344 Читать на русском
"Шукайте в Google", – Клопп дотепно присоромив журналістів через провокативне питання про Моурінью
Юрген Клопп та Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зізнався, що не знає, на якій позиції грав наставник Тоттенхема Жозе Моурінью.

 

"Моурінью є тренером світового рівня. Я не знаю, хто з нас був кращим гравцем. Насправді я навіть не знаю, на якій позиції грав Жозе. Він був воротарем? Хто-небудь знає, де грав Жозе? Тоді не звинувачуйте і мене, якщо ви цього не знаєте.

Клопп розповів про кадрові втрати Ліверпуля перед матчем з Тоттенхемом

Думаю, що він був воротарем. Хочу дізнатися це зараз. Пошукайте в Google. В нас є час. Він був півзахисником? Пробач, Жозе! Ах так, він грав у воротах в благодійному матчі", – сказав Клопп.

Нагадаємо, завтра, 11 січня, Тоттенхем Моурінью зустрінеться з Ліверпулем Клоппа в матчі 22-го туру АПЛ.

Маліновський проти лідера Серії А, мадридське дербі у Суперкубку, зустріч фіналістів ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Мессі прокоментував виліт Барселони із Суперкубка Іспанії – аргентинець став на захист Вальверде
09:33
5591
Теги
Відеоновини Юрген Клопп Юрген Клопп Жозе Моурінью Жозе Моурінью Тоттенхем - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
16
хв
Шеффілд Юнайтед
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук