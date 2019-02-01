Ищенко: Миколенко за драку был отчислен, за него просила вся команда и тренеры

Руководитель детско-юношеской школы Динамо Александр Ищенко рассказал о том, как был отчислен из академии Виталий Миколенко.

"У Миколенко все складывалось поэтапно. Был один жесткий момент, и он был отчислен. У нас бывают моменты, когда старшим игрокам не нравится, что младшие делают им замечания. Виталик очень круто поговорил с одним из игроков, за что был отчислен. Но уже перед финалами, три года назад, а у нас как раз тогда работал испанский специалист Альберто, пришла вся команда и тренеры. Был разговор о его возвращении.

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Это был единичный случай у Виталика, и мы пожали руки друг другу и определились с тем, что уважительное отношение должно быть не только к тренерам и персоналу, но и у футболистов друг к другу. Звезда сама по себе может и не быть звездой, а команда может помочь такому игроку. Миколенко в тот момент, как старший товарищ, должен был помочь. А если ты не согласен, то докажи не кулаками, а делом.

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Хотя, мы знаем, что, к сожалению, такие моменты бывают. А иногда это и правильные моменты. Как говорится, в душевой молодому где-то чуть наступили на мозоль, чтобы он вел себя нормально и не подводил команду", – цитирует Ищенко Тribuna.com.