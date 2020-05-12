"Исчез на два дня и не посещал занятий": знаменитый тренер Днепра вспомнил о неудачном трансфере первого легионера клуба

Немецкий экс-наставник Днепра Бернд Штанге рассказал о первом немецком легионере в истории постсоветского футбола Андреасе Зассене.

"Этот немецкий парень – моя большая ошибка. Он играл в Бундеслиге за Гамбург. Я знал Зассена, потому что видел его матчи, но я не смог принять его проблемный характер.

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Он не подошел нашему клубу и не выполнял указаний. Во время тренировочного сбора в Австрии он исчез на два дня и не посещал занятий. Я сразу отправил его домой со словами: "Ты больше никогда не сыграешь за эту команду". Иногда тренеры ошибаются. Приглашение Зассена стало как раз такой ошибкой. Я просто хотел заинтересовать новых болельщиков, чтобы на наши матчи собирался полный стадион. В то время у нас не было большой поддержки. Но этот трансфер получился провальным", – сказал Штанге в интервью изданию Tribuna.

Напомним, немецкий специалист тренировал Днепр с 1995 по 1996 гг. и успел дважды завоевать с командой "бронзу" чемпионата и выйти в финал Кубка Украины. Зассен провел за Днепр лишь 11 поединков в 1996 году и из-за своего пристрастия к алкоголю был исключен из команды.

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