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"Зник на два дні й не відвідував тренувань": знаменитий тренер Дніпра пригадав невдалий трансфер першого легіонера клубу

08:54 347 Читать на русском
"Зник на два дні й не відвідував тренувань": знаменитий тренер Дніпра пригадав невдалий трансфер першого легіонера клубу
Бернд Штанге / Фото з відкритих джерел

Німецький екс-наставник Дніпра Бернд Штанге розповів про першого німецького легіонера в історії пострадянського футболу Андреаса Зассена.

"Цей німецький хлопець – моя велика помилка. Він грав у Бундеслізі за Гамбург. Я знав Зассена, бо бачив його матчі, але я не зміг прийняти його проблемний характер.

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Він не підійшов нашому клубу і не виконував вказівок. Під час тренувального збору в Австрії він зник на два дні і не відвідував тренувань. Я відразу відправив його додому зі словами: "Ти більше ніколи не зіграєш за цю команду". Інколи тренери помиляються. Запрошення Зассена стало якраз такою помилкою. Я просто хотів зацікавити нових вболівальників, щоб на наші матчі збирався повний стадіон. У той час у нас не було великої підтримки. Але цей трансфер вийшов провальним", – сказав Штанге в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, німецький фахівець тренував Дніпро з 1995 по 1996 рр. і встиг двічі завоювати з командою "бронзу" чемпіонату та вийти у фінал Кубка України. Андреас Зассен провів за Дніпро лише 11 поєдинків у 1996 році та через свою пристрасть до алкоголю був виключений з команди.

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Бернд Штанге Дніпро Дніпро
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