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"Со временем он возглавит Реал, Барселону или Челси": Штанге предсказывает Шевченко большое будущее

19:49 25 Читати українською
"Со временем он возглавит Реал, Барселону или Челси": Штанге предсказывает Шевченко большое будущее
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Бывший наставник Днепра Бернд Штанге поделился мыслями относительно прогресса главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"В сезоне 1995/96 мы не были достаточно сильными, чтобы выиграть лигу. Динамо было лучшим. У команды был прекрасный стадион и сильный подбор футболистов. У киевлян выделялся 19-летний Андрей Шевченко.

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Когда я тренировал сборную Беларуси, мы играли во Львове против Украины матч отбора на ЧМ-2010. Шевченко забил единственный гол в матче на 90+4 минуте с пенальти. А сейчас он провел невероятную работу уже как молодой тренер сборной Украины. Но это только начало. Думаю, со временем он возглавит один из топ-клубов Европы – Реал, Барселону или Челси. Я верю в его потенциал. Это подсказывает мне мой тренерский опыт", – сказал Штанге в интервью изданию Tribuna.

Напомним, немецкий специалист тренировал Днепр с 1995 по 1996 гг. и успел дважды завоевать с командой "бронзу" чемпионата и выйти в финал Кубка Украины.

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Украина Украина Беларусь Беларусь Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Бернд Штанге Динамо Киев Динамо Киев Днепр Днепр Челси Челси Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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