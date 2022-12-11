26-летний профессиональный футболист приговорен к смертной казни в Иране, сообщает IranWire . Его имя появилось в списке из 28 человек, которым назначили такое наказание.

Легендарный бомбардир, выступавший за Баварию, получил смертный приговор в Иране, – СМИ

Амира арестовали еще в ноябре из-за подозрения в соучастии в убийстве полковника полиции и двух представителей военного формирования "Басидж". Однако приговор спортсмен получил за "пропаганду войны против бога". Вероятной причиной смертной казни является его активное участие и еще 27 человек в общенациональных протестах.

Наср-Азадани в свое время выступал за юношескую сборную Ирана U-16 и команду Трактор Табриз. В 2021 году он присоединился к Иранджавану. Клуб уже обратился в ФИФА за помощью.

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