26-річного професіонального футболіста засудили до страти в Ірані, повідомляє IranWire. Його ім'я з'явилось у списку серед 28 осіб, яким призначили таке покарання.

Легендарний бомбардир, який виступав за Баварію, отримав смертельний вирок в Ірані, – ЗМІ

Аміра заарештували ще у листопаді через підозру у співучасті до вбивства полковника поліції та двох представників військового формування "Басідж". Проте вирок спортсмен отримав за "пропаганду війни проти бога". Проте найімовірнішою причиною страти є його активна участь та ще 27 людей у загальнонаціональних протестах.

Зауважимо, Наср-Азадані свого часу виступав за юнацьку збірну Ірану U-16 та команду Трактор Табриз. У 2021-му він приєднався до Іранджавана. Клуб уже звернувся в ФІФА за допомогою.

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