Иран чуть ли не впервые осчастливил украинцев

Украинский болельщик точно обратил внимание на вывеску этого поединка. К странам у нас совершенно разные отношения, учитывая войну России против Украины. Если Иран поставляет террористам дроны "Шахеды", которые убивают наших людей и уничтожают инфраструктуру, то Америка является лидером по предоставленному нам вооружению для защиты. Приоритеты очевидны. А между самими странами тоже далеко не дружеские отношения.

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Если возвращаться к футболу, то победа в поединке гарантировала любой из команд выход в плей-офф ЧМ. Первый тайм был просто роскошным в исполнении "звездно-полосатых", полностью перекрывших кислород сопернику. Иран едва переходил центр поля, но с развитием и завершением выпадов было очень плохо – 0 ударов за 45 минут. Украинцы были счастливы. Другая картина была у США.

США деклассировали "шахедов" за тайм

Американцы включили турборежим с первой минуты и разрывали соперника по всей ширине поля. Сверхактивными были Пулишич и Дест. Именно эта связка создала первый гол. Маккенни забросил на фланг Сержиньо, тот прострелил, Кристиан забил, но влетел пахом в голкипера. Трибуны радовались, полузащитник страдал в воротах и ​​принимал поздравления одновременно.

Этот дуэт не останавливался и создал еще несколько моментов. Один из ударов даже взяла на себя поперечину. Внимание стоит и Тимоти Веа, который несколько раз пробивал с опасных позиций. В добавленное арбитром время он вообще сумел забить, реализовав выход один на один, но арбитры усмотрели минимальный офсайд. Видеоассистенты подтвердили. Жаль, ведь США за тайм наиграли точно не на один гол.

Иран проснулся, но друзья Украины выстояли

Сразу после перерыва главный тренер Грег Бехалтер снял Пулишича, героя первого тайма, выпустив Брендена Ааронсона. Тайм начался с супермомента Сарджента, удар которого едва парировал кипер. Иран смог ответить первым выстрелом во встрече. Годдос замкнул подачу на грани вратарской. Выше. Еще одна атака завершилась ударом в нескольких сантиметрах от штанги, но перед этим был фол. Муса стрелял со штрафного – над воротами.

Второй тайм был действительно кусачим в исполнении "персидских львов". Они создали несколько полумоментов, более эффективно, по сравнению с первым таймом, действовали в отборах и контратаковали. А еще организовали финальное нашествие, которое едва не завершилось успехом. Было несколько супермоментов. Даже по голевым моментам преобладали. И все же США удалось выстоять, несмотря на действительно солидное давление. Минимальная победа друзей Украины! Иран уезжает домой!

В 1/8 США будет сложно

Победа означает, что сборная цивилизованной страны набирает 5 зачетных баллов, поднимается на второе место группы В и выходит в плей-офф. В 1/8 соперником США будут Нидерланды, которые с солидным запасом торжествовали в квартете А (преодолели Катар с Сенегалом и расписали ничью с Эквадором). Встреча с "Оранье" состоится 3 декабря в 17:00.

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