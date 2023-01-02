В Иране продолжаются притеснения людей из-за желания проводить время, как остальной цивилизованный мир.

Несколько игроков топового клуба из Тегерана были задержаны из-за вечеринки у иранской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

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Отмечается, что некоторые из них были в неадекватном состоянии из-за алкогольного опьянения. Всех задержанных, кроме одного человека (который не является футболистом), уже отпустили.

Прокурор сообщил, что в отношении задержанных возбуждено уголовное производство. Футбольная ассоциация Ирана не комментировала инцидент. Заметим, что сексуальные связи, как и употребление алкоголя, в Иране запрещены.

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