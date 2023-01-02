В Ірані продовжуються утиски людей через бажання проводити час, як решта цивілізованого світу.

Кілька гравців топового клубу з Тегерану були затримані через вечірку поблизу іранської столиці, повідомляє Reuters з посиланням на агентство Tasnim.

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Зазначається, що деякі з них були в неадекватному стані через алкогольне сп'яніння. Всіх затриманих, окрім однієї людини (яка не є футболістом), вже відпустили.

Прокурор повідомив, що щодо затриманих відкрито кримінальне провадження. Футбольна асоціація Ірану не коментувала інцидент. Зауважимо, що сексуальні зв'язки, як і вживання алкоголю, в Ірані є забороненим.

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