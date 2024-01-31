Сборная Ирана в основное и дополнительное время не смогла переиграть сирийцев (1:1).

Кубок Азии-2023, 1/8 финала

Иран – Сирия – 1:1 (по пенальти – 5:3)

Голы: Тареми, 34 (пен) – Харбин, 62 (пен)

Удаление: Тареми, 90+1

Иран подошел к матчу грандиозным фаворитом. На победу Сирии букмекеры давали коэффициент 10-11. Но у сборной, представляющей страну-партнера террористической России, возникли непредсказуемые проблемы.

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Персы имели явное игровое преимущество, но забили только с пенальти. Тареми заработал и реализовал 11-метровый. Во втором тайме Сирия дождалась своего шанса и тоже получила пенальти. Бейранванд сфолил, Харбин исполнил приговор.

На последних минутах основного времени Иран остался в меньшинстве. Тареми сорвал атаку сирийцев и получил вторую желтую. Овертаймы завершились без голов, а в серии пенальти персы были точнее. Иран проходит дальше.