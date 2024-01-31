Збірна Ірану в основний і додатковий час не зуміла переграти сирійців (1:1).

Кубок Азії-2023, 1/8 фіналу

Іран – Сирія – 1:1 (по пенальті – 5:3)

Голи: Таремі, 34 (пен) – Харбін, 62 (пен)

Вилучення: Таремі, 90+1

Іран підійшов до матчу грандіозним фаворитом. На перемогу Сирії букмекери давали коефіцієнт 10-11. Але у збірної, яка представляє країну-партнера терористичної Росії, виникли непередбачувані проблеми.

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Перси мали явну ігрову перевагу, але забили тільки з пенальті. Таремі заробив і реалізував 11-метровий. У другому таймі Сирія дочекалася свого шансу і теж отримала пенальті. Бейранванд сфолив, Харбін виконав вирок.

На останніх хвилинах основного часу Іран залишився в меншості. Таремі зірвав атаку сирійців і отримав другу жовту. Овертайми завершилися без голів, а в серії пенальті перси були вправнішими. Іран проходить далі.