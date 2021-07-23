Бразильский Интернасьонал прекратил борьбу за Кубок Либертадорес уже на стадии 1/8 финала. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Кубок Либертадорес, 1/8 финала, ответный матч

Интернасьонал – Олимпия – 0:0 (серия пенальти – 4:5)

Нереализованный пенальти: Эденилсон, 69 (Интернасьонал)

Первый матч между командами завершился без голов, а во втором поединке именно бразильцы могли выйти вперед, но гол Тайсона справедливо не засчитали – его партнер находился в офсайде в начале атаки. Во второй половине Эденилсон мог наконец открыть счет в двухматчевом противостоянии, но не реализовал 11-метровый.

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По завершении основного времени команды ожидала серия пенальти, где Олимпия взяла верх, забив все свои удары. У Интернасьонала антигероем стал Тиагу Гальярдо, который не реализовал решающий удар.

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