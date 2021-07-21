Футболисты Бока Хуниорс настолько сильно разозлились после встречи Атлетико Минейро, что не слишком контролировали свое поведение.

Неоднозначные судейские решения в 1/8 финала Кубка Либертадорес вызвали волну возмущения у игроков Бока Хуниорс, которые устроили разборки после финального свистка.

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Чтобы успокоить разъяренных футболистов аргентинской команды, привлекли правоохранителей, но это игроков не остановило. На видео попал эпизод, где экс-защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо сорвал со стены огнетушитель и намеревался его применить против соперников, но, к счастью, партнеры остановили звезду Боки.

В четвертьфинал турнира прошел Атлетико Минейро, который одолел аргентинцев в серии послематчевых пенальти (3:1).

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