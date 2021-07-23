Бразильський Інтернасьйонал припинив боротьбу за Кубок Лібертадорес вже на стадії 1/8 фіналу. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Кубок Лібертадорес, 1/8 фіналу, матч-відповідь

Інтернасьйонал – Олімпія – 0:0 (серія пенальті – 4:5)

Нереалізований пенальті: Еденілсон, 69 (Інтернасьйонал)

Перший матч між командами завершився без голів, а у другому поєдинку саме бразильці могли вийти вперед, але гол Тайсона справедливо не зарахували – його партнер перебував у офсайді на початку атаки. У другій половині Еденілсон міг нарешті відкрити рахунок у двоматчевому протистоянні, але не реалізував 11-метровий.

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По завершенні основного часу на команди очікувала серія пенальті, де Олімпія виявилася сильнішою, забивши усі свої удари. В Інтернасьйонала антигероєм став Тіагу Гальярдо, який не реалізував вирішальний удар.

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