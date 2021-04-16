"Заканчивается моя история в Шахтере. Честно говоря, это особый момент. Я не хотел бы заканчивать все так, как сейчас получается. Благодарен клубу от всего сердца за все то, что здесь для меня сделали. Я приехал сюда очень молодым, и клуб сделал все для меня.

Тайсон официально покинул Шахтер

Это сложный момент, ведь я, безусловно, буду скучать. В последнее время моя жизнь ассоциируется только с Украиной. Здесь я выиграл множество титулов, стал лидером в клубе, смог в течение этого времени сыграть на чемпионате мира. Всегда буду болеть за Шахтер и всегда следить за командой. Хочу поблагодарить абсолютно всех в клубе за все то, что для меня сделал.

Среди 299 матчей в футболке Шахтера самой запоминающейся стала моя первая игра против дортмундской Боруссии в Донецке. Тот матч я никогда не забуду, ведь он стал моей премьерой. Болельщикам и самому городу Донецку спасибо за любовь, которую там проявляли ко мне. Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку. Хочу сказать, что буду скучать и мне будет вас недоставать.

Болельщиков Шахтера хочу поблагодарить за любовь, которую они проявляли ко мне и моей семьи все это время. Я уезжаю, но моя благодарность клубу – это то, чего я никогда не забуду. Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы. Повторюсь, мне будет вас недоставать и я буду скучать. Я старался для клуба делать все, что было в моих силах. Надеюсь, я многих радовал за тот период, что был здесь. Буду продолжать болеть за Шахтер. Очень большое спасибо за все, что вы сделали в моей жизни!" – цитирует Тайсона официальный сайт "горняков".

Напомним, 33-летний бразилец стал свободным агентом и завершил свою карьеру в Шахтере. Ожидается, что новым клубом Тайсона будет бразильский Интернасьональ, из которого игрок и перебрался в Украину в 2010-м.

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