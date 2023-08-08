"Интересно будет посмотреть. В какой-то степени трансфер стал неожиданностью, ведь Суонси приобрел у Блэкпула Йейтса. Я так понимаю, что Николай на этом этапе может рассчитывать на возможность выйти на замену в Чемпионшипе и Кубке лиги.

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Тренер? Суонси с Расселом Мартином прибавлял, но этого было недостаточно, чтобы попасть в плей-офф. Дафф – несколько другой тренер. В его системе игры есть место и двум форвардам. В ближайшее время станет понятнее", – сказал Джулай на своем YouTube-канале.

Напомним, Кухаревич подписал контракт с Суонси по схеме 3+1. Предыдущую кампанию валлийские "лебеди" завершили на десятой строчке Чемпионшипа, отстав от зоны плей-офф всего на 3 очка.

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