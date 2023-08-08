"Цікаво буде подивитися. Певною мірою трансфер став несподіванкою, адже Суонсі придбав у Блекпула Єйтса. Я так розумію, що Микола на цьому етапі може розраховувати на можливість вийти на заміну у Чемпіоншипі та Кубку ліги.

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Тренер? Суонсі з Расселом Мартіном додавав, але цього було недостатньо, щоб потрапити до плей-офф. Дафф – дещо інший тренер. В його системі гри є місце й для двох форвардів. Найближчим часом стане зрозуміліше", – сказав Джулай на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, Кухаревич підписав контракт зі Суонсі за схемою 3+1. Попередню кампанію валлійські "лебеді" завершили на десятій сходинці Чемпіоншипу, відставши від зони плей-офф всього на 3 очки.

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